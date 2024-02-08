Будут представлены звуковые и визуальные объекты, позволяющие изучить психофизиологию человека, сонификацию химических и биологических процессов, деконструкцию технологических объектов и многое другое. Посетители узнают, как звучат грибы, как выглядят скульптурные слепки человеческих эмоций, а также смогут совершить звуковое путешествие по тропинкам антарктического оазиса.

В залах Восточного павильона Михайловского замка будут представлены объекты современных художников, развивающих направление art & science: интерактивные инсталляции, светозвуковые объекты, а также иммерсивные инсталляции. Объекты выставочного проекта предстают как формы научно-технологического опыта, которые размывают границы между звуковой и визуальной средами. Художники сосредоточились на исследовании синергии искусства, науки и технологий: от работы в лаборатории с учёными до исследования электронных медиа и искусственного интеллекта. Основным фокусом выставочного проекта станет попытка проследить совместную эволюцию изображения и звука, представляющих центральный мотив современной аудиовизуальной культуры.