В залах Восточного павильона Михайловского замка будут представлены объекты современных художников, развивающих направление art & science: интерактивные инсталляции, светозвуковые объекты, а также иммерсивные инсталляции. Объекты выставочного проекта предстают как формы научно-технологического опыта, которые размывают границы между звуковой и визуальной средами. Художники сосредоточились на исследовании синергии искусства, науки и технологий: от работы в лаборатории с учёными до исследования электронных медиа и искусственного интеллекта.
Основным фокусом выставочного проекта станет попытка проследить совместную эволюцию изображения и звука, представляющих центральный мотив современной аудиовизуальной культуры.