Сообщается об отставании от графика поездов N111 Круглое Поле — Москва (на 5 часов 32 минуты), N24 Москва — Казань (3 часа 24 минуты), N378 Казань — Новый Уренгой (2 часа 6 минут), N25 Ижевск — Москва (2 часа 4 минуты), N108 Казань — Екатеринбург (2 часа 3 минуты), N56 Москва — Екатеринбург ( 1 час 57 минут), N52 Казань — Ижевск (1 час 45 минут).

"Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для ввода поездов в график движения", — говорится в сообщении.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.