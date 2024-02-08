"Авиакомпания SCAT с 8 июня текущего года планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана — Батуми с частотой 2 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737", — говорится в сообщении.

Также ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.

Ранее сообщалось, что в 2023 году казахстанская авиакомпания Air Astana возобновила полеты по курортному направлению в Батуми на летний период.

В настоящее время прямых авиарейсов между этими городами нет.