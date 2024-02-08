«По данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туруслуг принес России $5 млрд 124 млн. За тот же период 2019 года страна получила от въездного туризма $8 млрд 610 млн. Количество поездок за первые три квартала 2023 года сократилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом. Но если раньше один турист в среднем тратил $435 за поездку, то сейчас вдвое больше – $858», — сообщил на стратегической сессии РСТ сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин.

Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин уточнил, что $860 – это цена нетто, а конечная цена тура – еще выше.

«Средняя цена брутто на тур в Россию — около $1 тыс. Если добавить перелет – это уже $2 тыс., что по международным меркам выше среднего уровня для туристической поездки», — сказал он.

В РСТ повышение среднего чека объясняют тем, что за последнее время сильно снизилось число приграничных, как правило, низкобюджетных турпоездок. Одновременно изменилась конъюнктура рынка: например, вместо групповых туристов из Китая поехали индивидуальные, более состоятельные, выросло число гостей из богатых арабских стран. Влияет и общий рост цен в РФ, в том числе на отели, рестораны и транспорт.

По словам генерального директора компании «Свой-ТС» Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас заметно выше, чем год назад.

«Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда, из стран Латинской Америки. Получаем хорошие отзывы, потому что в России есть что посмотреть, это очень привлекательное направление. Но средняя цена тура с перелетом $2 тыс. – довольно ощутимая сумма, особенно, когда туристы едут большими семьями, как, например, из стран Ближнего Востока. При этом вариантов, куда поехать, у них очень много по тем же или даже меньшим ценам, и чтобы они выбирали именно Россию, нужно задуматься о ценовой политике», — говорит эксперт.

Он добавил, что рост цен на перелет связан с ограниченным авиасообщением России с другими странами.

«Но одновременно очень выросли цены на размещение, например, в Москве. Кроме того, в последнее время в качественных отелях трудно найти места для групп. Причина в деловой активности столицы. Например, сейчас проходит выставка «Россия», значительная часть мест в московских отелях занята. Гостиницам, понятно, нет смысла снижать цены», — сказал Войтович.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, мог бы стать механизм компенсации.

«Государство могло бы выпустить сертификаты по 1 млн рублей, которые туроператоры приобретали бы за 500 тыс. рублей и пользовались ими при оплате размещения группы или авиаперевозки. Это позволит туроператорам наполовину снизить стоимость туров для иностранных гостей, что значительно увеличит въездной турпоток», — пояснил Сергей Войтович.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что снизить цены на авиабилеты позволило бы наращивание количества рейсов за рубеж и подписание новых межправительственных соглашений, прежде всего, в части определения квот на регулярные авиаперевозки. Так можно добиться увеличении емкости перевозок и, соответственно, их удешевления.

По данным Росстата, в 2023 году в Россию с целью туризма въехало 670,7 тыс. иностранных граждан. Это почти в 8 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда турпоток превысил 5 млн.