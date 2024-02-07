Тема обсуждалась на совещании по вопросам развития туризма с Кубой, которое состоялось в северной столице в среду.

"Стороны представили презентации туристского потенциала и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества. Ключевым вопросом в обсуждении стало возможное введение прямых чартерных рейсов между аэропортами Кубы и Пулково", — говорится в сообщении.

На текущий момент у России есть прямое регулярное авиасообщение только с одним государством Латинской Америки — Кубой, оно было открыто 1 июля 2023.

"Мы бы хотели, чтобы таких авиарейсов было больше с обеих сторон. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит еще одним шагом в развитии взаимовыгодных отношений и приведет к достижению наших целей", — сказала заместитель главы комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, ее цитирует пресс-служба.

По словам руководителя проектов аэропорта "Пулково" Ольги Кая, интерес к развитию авиасообщения и повышению турпотока имеется как со стороны Петербурга, так и со стороны Кубы. При этом для увеличения количества рейсов требуется поддержка авиаперевозчиков в связи с длительными и затратными перелетами, а также возможность приема самолетов с двойной регистрацией.

Уточняется, что в 2024 году на Кубе в честь 50-летия побратимских связей северной столицы России и города Сантьяго-де-Куба пройдут Дни Санкт-Петербурга.