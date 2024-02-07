"В настоящее время в Рязанской области в проекте участвуют 84 государственных и муниципальных учреждения", — отмечает пресс-служба.

В частности, участники программы "Пушкинская карта" смогут посетить выставки в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, в Доме-усадьбе К.Э. Циолковского, в музее-усадьбе И.П. Павлова; мюзиклы и спектакли Рязанского областного театра драмы и Рязанского областного музыкального театра и др.

Кроме того, в феврале владельцам "Пушкиной карты" доступны концертная программа "Былины, сказки, игры-забавы Земли Рязанской", праздничный концерт с участием Рязанского русского народного хора им. Е. Попова в областной филармонии, а также творческие проекты в Рязанском театре кукол.