Согласно документу, предлагается повысить базовую плату за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет.

Изменения коснутся стран, с которыми не достигнуто соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС, в том числе и России. Действие соглашения было приостановлено в сентябре 2022 года.

"Решение о повышении ставки может быть принято из-за недостаточного сотрудничества в рамках реадмиссии с третьей страной. Тогда сбор за оформление визы для граждан этой страны вырастет со 120/160 евро до 135 евро/180 евро", — говорится в документе.

Как отмечается в регламенте, визовые операторы, работающие на территории страны от имени государства-члена Евросоюза, могут взимать сервисный сбор в размере до половины стандартного визового сбора. Если изменения будут приняты, то максимальный сервисный сбор вырастет с 40 до 45 евро.

"При оценке необходимости пересмотра визовых сборов комиссия должна принимать во внимание общий уровень инфляции в Евросоюзе и среднюю зарплату госслужащих стран-членов ЕС. Согласно сделанным расчетам, увеличение визовых сборов оправдано", — считают в Еврокомиссии.

Предложение открыто для обсуждения гражданами ЕС до 1 марта 2024 года.