"В день гибели Александра Пушкина (10 февраля — ИФ) традиционно состоится памятное собрание. В нем будут принимать участие деятели науки, культуры и искусства. Понятно, что будут звучать стихи Пушкина. Это очень красивые торжественные минуты, ради которых и существует музей на Мойке, 12. Это главное событие, которое произошло в этом доме 187 лет назад, поминается ежегодно", — сказала Седова.

Она уточнила, что в 14:45 состоится минута молчания.

"В этот день мы открываем особый маршрут у пушкинской квартиры. Люди, которые придут в дом на Мойку, пройдут через те комнаты, через которые шли жители Петербурга, чтобы поклониться Пушкину. Эти люди не входили в детскую, в гостиную, поэтому в эти комнаты проход будет закрыт. Но есть уникальная возможность войти через чулан и буфетную", — сообщила Седова.

По ее словам, кабинет поэта предстанет перед гостями в первозданном виде. "Его стол и кресло будут поставлены у окна. Вот это мы делаем с 1999 года только 10 февраля. 25 лет этой традиции", — сказала Седова.

Она уточнила, что в музей-квартиру Пушкина в этот день вход будет бесплатным, гостям также будет доступна экспозиция "Пушкин. Жизнь и творчество". На время памятного собрания днем музей будет закрыт.

"В этот день мы рассчитываем показать один уникальный предмет. Это часы, которые принадлежали Пушкину, которые лежали у него на столе в кабинете, когда его не стало. И жена поэта, став мгновенно вдовой, решила передать эти драгоценные часы Жуковскому, который очень много сделал для Пушкина. У часов очень интересная история. Они обычно в квартире не выставляются, так как находятся в фондах музея", — сказала заведующая музеем-квартирой.

Кроме того, в концерном зале будут исполнены романсы русских композиторов на стихи Пушкина студентами и выпускниками Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Также состоится возложение цветов к памятнику Пушкина в Лицейском саду и серия пешеходных экскурсий: "На Мойке близ Конюшенного мосту" и "Последний путь Пушкина".

По словам Седовой, в День памяти Пушкина на всех мероприятиях музея ожидается около пяти тысяч человек.

Как сообщил директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, День памяти поэта отметят в Москве и других регионах.

"Буквально вчера мы отправили 68 вещей в Москву на межмузейную выставку, которая будет проходить в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина. У нас будет очень интересная выставка "Поэт и царь". Это совместная выставка Всероссийского музея Пушкина и Музея-заповедника "Царское село", — сказал Некрасов.

Кроме того, совместно с Институтом технологии и дизайна будет проведен конкурс молодых дизайнеров и художников на лучший костюм героев пушкинских произведений. Лучшие работы будут представлены на Пушкинском бале.

Некрасов напомнил, что в текущем году отмечается 225 лет со дня рождения Пушкина. В честь этой даты на Мойке, 12 состоится оперное мультимедийное шоу "Сказки Пушкина". Кроме того, в текущем году планируется торжественное открытие обновленной экспозиции Музея-лицея в Царском Селе и открытие дачи Китаевой, где Пушкин написал "Сказку о царе Салтане". По словам Некрасова, выпущена серебряная медаль, которая посвящена этой сказке. Также в 2024 году будет выпущена медаль, посвященная самому Пушкину.

Пушкин скончался днем 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года.