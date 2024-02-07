Согласно приказу ведомства, зарегистрированному 6 февраля, сбор за взлет-посадку увеличен на 5% — до 619 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ).

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях возрос на 42% — с 78 рублей до 111 рублей. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях повышен с 202 рублей до 211 рублей (на 4,5%).

Прежней осталась ставка сбора за сверхнормативную стоянку — 5% от сбора за взлет-посадку за час. Также не изменится тариф на обеспечение авиационной безопасности — 500 рублей за тонну МВМ.

Аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов не пересматривались.

По данным сайта аэропорта, в настоящее время авиапредприятие обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", Smartavia, "Победа", "Россия", Red Wings, NordStar, "Азимут".

Пассажиропоток аэропорта в 2023 году стал рекордным и составил 1,57 млн человек.