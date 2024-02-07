"В Кисловодске введен режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 6 февраля Кисловодск настиг сильный ветер. В связи с этим причинен значительный ущерб городскому хозяйству. Пострадал ряд городских районов, участков и многоквартирных жилых домов", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что режим ЧС позволит властям в кратчайшие сроки отремонтировать кровли по городу. В первую очередь ремонтные работы проведут по улице Азербайджанской. В настоящее время готовятся локально-сметные расчеты.

Параллельно продолжается ликвидация последствий в виде упавших деревьев, повреждений электро- и газоснабжения, добавил глава города.

Штормовое предупреждение в Ставропольском крае было объявлено 5 февраля, после чего был введен режим повышенной готовности.