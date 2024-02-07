"По сравнению с отелями санатории в худшей ситуации. По данным Росстата, выручка российских санаториев снизилась до 186 млрд рублей в 2023 году против 195 млрд рублей в 2022 году. Расходы здравниц в лучшем случае остались на том же уровне, в худшем – привели к убыткам в 3-4% по валовой операционной прибыли", — рассказал он на стратегической сессии РСТ в среду.

Как отметил эксперт, снижение выручки у санаториев связано с сокращением длительности пребывания в них туристов.

"Вместо 12 с лишним дней пребывания туристы стали проводить в здравницах в среднем 10,25 дней. При этом число размещенных гостей заметно выросло. Частая смена гостей повышает затраты на обслуживание номеров. Поэтому получается, что с выручкой у санаториев все хорошо, а вот с прибылью нет", — заключил Мусакин.