"В течение суток 8, 9 и 10 февраля в горах Республики Адыгея выше 1000 м лавиноопасно", — говорится в сообщении.

В республике прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

Ранее экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах в республике было объявлено с 5 по 7 февраля.