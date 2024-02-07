"Музей посетили 1 млн 300 тыс. человек. То есть, мы вышли на допандемийный уровень по посещаемости. Это с учетом того, что до сих пор еще поток иностранных туристов, которые приезжают в нашу страну, не восстановился. А это означает, что мы имеем достаточно хорошие возможности для последующего роста", — сказал Левыкин на пресс-конференции в среду.

Согласно презентации Левыкина, по сравнению с 2022 годом количество посетителей выросло на 300 тыс.

Также гендиректор музея сообщил, что по программе "Пушкинская карта" было приобретено 36 тыс. билетов.