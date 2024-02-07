Соответствующую федеральную инициативу поддержали в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания в среду.

Документ предполагает поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

На текущий момент региональные органы власти могут оплачивать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями только для школьников.

"Вместе с тем обучающиеся колледжей, техникумов относятся к одной возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах общеобразовательных организаций, и в равной степени нуждаются в экскурсиях и путешествиях с культурно-познавательными целями", — сказал один из авторов проекта Павел Крупник ("Единая Россия").

По его словам, на текущий момент подобными поездками охвачены 550 тыс. петербургских школьников с 1 по 11 класс.

"Более чем 120 тыс. студентов колледжей и техникумов города такой возможностью не обладают", — добавил Крупник.

Он уточнил, что право на бесплатную экскурсию школам предоставляют в заявительном порядке от директоров.

За документ проголосовали 47 депутатов.