"У нас очень большие объемы работ, связанных не просто с выставочной деятельностью, а с созданием Центрального музея истории русского казачества в Большом Левшинском переулке. Работа ведется, ведется реставрация здания, мы надеемся, что нам удастся завершить эту работу в этом году", — сказал Левыкин на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что открытие музея во многом зависит от того, "насколько быстро нам будут переданы объемы и пространства здания после той архитектурной реставрации, которая там сейчас проходит".

Согласно презентации Левыкина, музей планируется открыть осенью 2024 года.