"В этом году фестиваль продлится до 17 марта. Большинство рецептов шефских супов будут посвящены фантазиям на тему Бажовских сказов, ведь это год 145-летия со дня рождения знаменитого уральского писателя", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в день открытия, 10 февраля, на набережной будут готовить уральский горный борщ.

Ранее, в январе, на набережной Сысертского пруда был открыт гастро-порт. Там открыли точки питания, ярмарочные домики и суп-станцию, которая расположена около городского туристско-информационного центра.