"Ставим планку в 4 млн (пассажиров — ИФ)", — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 22% и составил рекордные 3,8 млн человек. Таким образом, в 2024 году аэропорт намерен увеличить пассажиропоток не менее чем на 5,3% и поставить новый рекорд.

Международный аэропорт Красноярска является базовым для авиакомпаний NordStar, "КрасАвиа", "Икар" и "Аэрофлот". В целом, по данным сайта авиапредприятия, полеты из Красноярска осуществляют более 20 авиакомпаний более чем по 60 направлениям.