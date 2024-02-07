"На рассвете до открытия горнолыжных трасс на курорте "Красная Поляна" члены сборной России и Краснодарского края по ски-альпинизму Николай Шорохов, Эрхан Бысыин, Дарья Сенькина и Анастасия Козина начали специальный забег на высоту 2200 метров над уровнем моря с Поляны 960. Развернуть торжественно флаг "10 лет Олимпиаде в Сочи" не помешали даже сложные погодные условия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в среду на курорте проходят любительские соревнования по горнолыжному спорту и сноубордингу в категориях гигантский и слоупстайл. Победители получат памятные награды и призы от курорта. Для самых маленьких подготовлена анимационная программа, также на Поляне 960 в этот день состоится выступление кавер-группы.

В парке "Времена года" открылась фотовыставка, где представлены яркие моменты Олимпиады 204 года. Экспозиция "Сочи-2014. 10 лет спустя" включает два десятка снимков фотокорреспондентов. На выставке зрители увидят кадры выступлений российских спортсменов на соревнованиях по биатлону, фристайлу, скелетону, сноуборду и другим видам спорта.

"За прошедшие 10 лет курорт "Красная Поляна" претерпел значительные изменения и превратился в всесезонный горный курорт, востребованный для отдыха, оздоровления, проведения фестивалей, спортивных и деловых событий. Своим примером наша команда демонстрирует, что успех бизнеса не противоречит сохранению природы, а наоборот дает синергию", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта Яну Перепечаеву.

Строительство курорта началось в апреле 2010 года, а официальное открытие состоялось 7 февраля 2014 года вместе с открытием XXII Зимних Олимпийских игр. Во время проведения игр здесь располагалась медиадеревня для журналистов, освещающих соревнования в горном кластере.