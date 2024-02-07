"В результате продолжающейся штормовой погоды на морском побережье в районе Куликово, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного были почти полностью смыты пляжи. Также там есть локальные размывы до 2-х метров на незащищенных участках берега с обрушением единичных деревьев", — говорится в сообщении.

Помимо этого сильными волнами были частично повреждены железные лестничные спуски в городе Пионерском и поселке Заостровье.

Между тем, участки берега в районе Куликово, Пионерского, Светлогорска и Отрадного, имеющий защитные сооружения, находятся в стабильном состоянии, разрушений территории не допущено, отмечают в учреждении.

Ранее "Балтберегозащита" сообщала, что шторм нанес серьезный урон пляжам и берегу курорта Зеленоградск и Куршской косы. Так, были почти полностью смыты пляжи, пострадала авандюна на незащищенных участках берега.

Осенние и зимние штормы постоянно наносят серьезный ущерб побережью Калининградской области, смывая пляжи. Однако, затем море в течение определенного времени вновь намывает песок на пляжи. Так, в январе пляж города Янтарный в некоторых местах увеличился в ширину со 100-150 до 300 метров.

Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 км, из которых 73,3 км подвержены постоянному разрушению стихии. На сегодняшний день под защитой специальных гидротехнических сооружений — стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн — находятся лишь более 12 км берега. Однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов.