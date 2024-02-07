"Железнодорожники восстановили по одному пути движение поездов, прерванное 4 февраля в 22:47 мск в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в среду в 4:56 мск первый поезд №305 сообщением Москва-Сухуми проследовал по этму участку.

"До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать в реверсивном режиме", — заявили в компании.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, в них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.

В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.