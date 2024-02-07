"Обсудили с коллегами перспективы совместной работы по различным направлениям. Бахрейн многие называют жемчужиной Аравийского полуострова. Будем развивать двусторонний туризм, чтобы у каждого была возможность познакомиться с наследием двух стран", — написала Любимова, которая возглавляет делегацию, в телеграм-канале.

В пресс-службе Минкультуры РФ уточнили, что министр на заседании отметила, что "одним из обязательных аспектов развития двустороннего туризма должно быть наличие прямого авиасообщения, которое сделает отдых более доступным и комфортным".

Также она сообщила, что на заседании стороны обсудили сотрудничество в областях науки и образования, промышленности, цифровых технологий, энергетики и электроэнергетики, транспорта, экологии и сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено климатической повестке.

В 2025 году к 35-летию установления дипотношений России и Бахрейна запланировано специальная культурная программа, уточнила министр.