Сочи 7 февраля отмечает 10-летие XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

"Благодаря Олимпиаде мы получили совершенно новый курорт с современным энергетическим комплексом, большим номерным фондом и объектами рекреации, отвечающими главным принципам устойчивого развития. Именно в Сочи зародилось и позже распространилось по всей стране российское волонтерское движение", — заявил Копайгородский.

По его словам, Сочи продолжает развиваться для создания в городе-курорте комфортных условия для жителей и туристов.

"Выражаю глубокую признательность всем, кто принимал участие в организации этого грандиозного спортивного праздника. Спасибо строителям и архитекторам, спортсменам и тренерам, волонтёрам и журналистам, работникам служб обеспечения и индустрии гостеприимства. Спасибо всем сочинцам, кто чтит нашу олимпийскую историю и сохраняет наследие!", — резюмировал мэр Сочи.

Ранее сообщалось, что благодаря Олимпиаде в Сочи появилась новая система очистки сточных вод. Построены генерирующие мощности, проведена реконструкция распределительной сети, почти в 2,5 раза увеличена мощность городских очистных сооружений. Возведены новые водозаборы общей мощностью 127 тыс. кубометров. Создано или реконструировано более 150 км сетей водоснабжения.

В рамках подготовки и проведения Олимпиады 2014 года в Сочи построено 362 км автомобильных и железных дорог, десятки мостов, развязок и тоннелей. Пропускная способность автодорожной сети возросла до 2,5 раз.

К 2014 году Сочи получил 42 гостиничных комплекса высокого уровня. Фонд размещения курорта вырос практически вдвое — к уже имевшимся 26 тыс. номеров добавились еще 24 тыс. в Горном и Прибрежном кластерах. Существенно обновился и номерной фонд ранее существующих объектов: реконструировано 29 существующих средств размещения, в них в Олимпиаде создано дополнительно 11 833 номеров. Таким образом город получил плюсом почти 36 тыс. номеров.

Сочи стал первым городом в России, где нет ни одного мусорного полигона и полностью перешел на схему "ноль отходов". Весь городской мусор сортируют и вывозят для утилизации за пределы курорта.

Выполнено строительство газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи", значительная часть которого прошла по дну Черного моря.

Кроме того, в Сочи был создан международный центр пассажирских и круизных перевозок, реконструированы и построены 8 морских терминалов, появилась яхт-марина в Морском порту.

Появился курортный кластер на месте бывших болот в Имеретинской низменности. Именно здесь созданы самая протяженная на курорте набережная — длиной в 6 км и российский аналог Диснейленда — "Сочи-Парк".