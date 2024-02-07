"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за высокой лавинной опасности запретили прогулки по экотропе, а также в лесном массиве от Азау до Поляны нарзанов.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом, ветром и лавинной опасностью на территории Кабардино-Балкарии.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.