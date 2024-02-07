Музей представил на ней предметы из своего собрания, позволяющие не только проследить формирование художественного образа северной столицы в графическом искусстве XIX века, но и рассмотреть интересные детали повседневной жизни города и его обитателей.

"Популяризации искусства графики в XIX веке способствовали открывавшиеся в столице Российской империи мастерские Плюшара, Плавильщикова, Тимма и других талантливых издателей и знатоков типографского дела. Многочисленные гравюры и литографии, вошедшие в экспозицию, сохранились благодаря широкому их распространению, с годами не утратив своей художественной ценности", — говорится в сообщении.

В центре внимания художников и граверов оказалось архитектурное великолепие парадного Петербурга и его жители. Прогуливающиеся дамы, конные экипажи, чиновники, разносчики и торговцы наполняли произведения динамикой и дыханием городской жизни.

Посетители увидят скульптурный шарж о возведении Исаакиевского собора. Шарж создал в 1848 году Лене. Наиболее точные и впечатляющие литографии панорам, открывающих вид на величественный Исаакиевский собор, были созданы французом Бенуа по оригиналам Монферрана.

На литографиях художника и графика Дюрана можно увидеть Петропавловский собор, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровую вышку на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами. На гравюрах Перро, Дамам-Демартре, Галактионова гражданские и торговые судна, парусники, баржи и рыбацкие плоты движутся по невским водам мимо зданий Академии художеств, Биржи и Адмиралтейства.

Внимания заслуживают изображения русской зимы — заснеженные улицы, заполненные каретами и санями; укутанные в меха горожане, поглощенные зимними развлечениями; соревнования конных троек на льду Невы, огромные катальные горки и масленичные гуляния.