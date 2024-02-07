"По итогам 2023 года в финале премии победители будут названы в двадцати официальных номинациях. Жюри определит лучшие регионы в событийном, промышленном, гастрономическом, культурно-познавательном, детском, арктическом и других видах туризма", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отмечен лучший туристский маркетинг региона, а попечительский совет премии утвердит перечень специальных номинаций.

Церемония состоится на территории многофункционального комплекса "Горный" 20 февраля.

Как сообщалось, в прошлом году Петербург получил ряд наград на Russian Travel Awards, включая первое место в номинации "Территория событийного туризма".

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.