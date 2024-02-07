По его словам, сейчас в качестве резидентов в ОЭЗ зарегистрировано 23 компании с планируемым объемом инвестиций 21,8 млрд рублей. Действующие резиденты планируют создать 940 новых рабочих мест.

"Инвесторами запланировано строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс, пятизвездочного отеля с комплексами апартаментов, ресторанов и спа, а также горнолыжного отеля 4 звезды со спа-комплексом", — говорится в сообщении.

Власти, со своей стороны, завершили строительство первого этапа сетей электроснабжения, заключили контракты на строительство остальной обеспечивающей инфраструктуры, получили разрешение на строительство скоростной кресельной канатной дороги комплекса "Гора Соболиная".

Как сообщалось, проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован. Основной площадкой для развития туризма сейчас считается Байкальск.