"7 февраля в Сочи стартует День зимних видов спорта. В программе утренняя зарядка для всех желающих, чествование олимпийских призеров, автограф-сессии. Будут работать площадки по зимним видам спорта, мастер-классы, интерактивные шоу", — говорится в сообщении.

В парке "Времена года" курорта Красная Поляна откроют выставку "Сочи-2014. 10 лет спустя". В Музее спортивной славы пройдет выставка "Зимние. Жаркие. Твои". На набережной реки Мацесты состоится тематический забег.

На ледовой арене "Шайба" 7 февраля пройдет церемония открытия хоккейного матча, приуроченного к 10-летию XXII зимних Олимпийских игр.

В кампусе Российского международного олимпийского университета презентуют книгу о результатах наследия игр, трансформации в инфраструктуре, экономике, социальной и культурной жизни Сочи, добавили в пресс-службе краевой администрации.

Также 10 февраля на курорте "Газпром" пройдет массовая лыжная гонка "Лыжня Кубани". Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в день юбилея Олимпиады 2014 года в Сочи организовали бесплатный проезд.