"В 2024 году продолжим строить и ремонтировать трассы, обходы, мосты, региональные и муниципальные дороги. В дорожном фонде предусмотрели на это более 50 млрд рублей. Дороги — гордость нашего региона. Надо держать планку и приводить в порядок не только скоростные магистрали, но и улично-дорожную сеть городов и районов", — сказал он.

"Зимой было много дождей, жители пишут, что состояние дорог ухудшилось, образовались ямы. Как только позволит погода, необходимо начать ремонт и закончить его до 1 мая", — добавил губернатор.

В свою очередь, вице-губернатор Андрей Прошунин в ходе совещания сообщил, что в текущем году планируется привести в нормативное состояние 210 км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выполнят работы на 139 объектах общей протяженностью 271 км.

По данным администрации региона, в 2023 году в крае привели в нормативное состояние почти 730 км региональных и местных дорог, выполнили капремонт свыше 600 км региональных трасс, построили и реконструировали 13 объектов.