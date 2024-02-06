Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали во вторник глава Новороссийска Андрей Кравченко и владелец компании Екатерина Бабкина.

Объем инвестиций, по информации пресс-службы, составит 1,3 млрд рублей.

Проектом предусмотрена закладка более 200 гектаров виноградников на хуторе Семигорском с последующим строительством винодельни, кемпинга. Также планируется наладить производство саженцев винограда. В результате реализации проекта будет создано 120 рабочих мест.

По словам главы Новороссийска, комплексное освоение виноградопригодных земель ускорит темпы развития отрасли, положительно отразится на экономике и туристической сфере города.

В администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что мощности производства и точные сроки реализации проекта сейчас просчитываются.

Краснодарский край — крупнейший регион РФ по выращиванию винограда. По итогам 2023 года, по уточненным данным краевого Минсельхоза, валовой сбор винограда составил 274 тыс. тонн (снижение на 3,2% по сравнению с 2022 годом).

Общая площадь виноградников в крае превышает 30 тыс. га (более трети от общей площади виноградников в РФ), из них в плодоносящем возрасте 23,4 тыс. га. В прошлом году было заложено 1,8 тыс. га новых посадок.

"Терруар-Инвест" — небольшая компания с уставным капиталом 800 тыс. рублей, создана для реализации данного инвестпроекта. Руководителем и владельцем является Бабкина. Она же выступает гендиректором и совладельцем (50% в капитале) виноторговой компании "Лион вайн" (Москва, выручка в 2022 году — 177,3 млн рублей).