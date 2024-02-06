"Из всех трех видов туризма – внутренний, выездной и въездной – именно въездной покажет наибольшую динамику на рынке. Больше всего иностранных туристов при планировании путешествия волнует вопрос безопасности, доступность авиаперевозки и география полетов, а также возможность безналичной оплаты. При решении этих вопросов в той или иной степени мы рассчитываем получить в 3-4 раза больше туристов, чем в 2023 году", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Мусихин, по итогам 2023 года въездной турпоток в Россию составил, по разным оценкам, 500-550 тыс., это порядка 10% от допандемийного. Наибольшее число путешественников приехали из Китая, Ирана и Турции.

"Важно отметить, что примерно 70-80% туристов – это бизнес-трэвел", — пояснил эксперт.

По его словам, росту въездного турпотока способствовали как отмена ковидных ограничений, так и ослабление рубля, которое снизило стоимость туров в Россию в валютном эквиваленте.

"Косвенно повлиял запрет на поездки туристов из Китая группами во многие страны. Хоть и поздно, но с августа в России была запущена электронная виза для граждан 55 государств" — добавил Мусихин.

Он также отметил, что интерес иностранцев в России выходит за рамки посещения Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому и Минэкономразвития, и представители туротрасли считают необходимым развивать общий бренд страны и популяризировать и другие внутрироссийские направления.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что в 2023 году Россию посетили порядка 8,5 млн иностранных туристов, это на 3,5% больше, чем годом ранее.