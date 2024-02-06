"7 февраля в день 10-летнего юбилея Олимпиады 2014 года в Сочи, проезд на 14 маршрутах пассажирских автобусов станет бесплатным", — написала первый вице-мэр.

По ее словам, все 14 маршрутов пассажирских автобусов связывают центр Сочи с Олимпийским парком и горным кластером.

"К памятной дате автобусы украшены юбилейной символикой. По дорогам курсирует одномоментно почти 80 единиц транспорта. Водители в эти дни выходят в рейс в специальных куртках и со значками. Специально для транспортной отрасли было изготовлено 800 тематических значков", — добавила Калинина.