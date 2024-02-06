"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По состоянию на 16:00 мск, 37 рейсов вернулись с запасных аэродромов, обслужены и отправлены в города назначения", — говорится в сообщении.

На вечер вторника запланировано возвращение последнего борта из Минеральных Вод.

Как сообщалось, аэропорт с понедельника из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра, ливней работал по фактической погоде. Самолеты направлялись на запасные аэродромы — в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".