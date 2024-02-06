Были обработаны два лавинных очага. В результате принудительно спущено две лавины общим объемом 1600 кубометров, сказал он.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР распространило экстренное предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин в горах республики.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.