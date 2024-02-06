"Лавина сошла на горнолыжную трассу в Сочи. Предварительно, под завалами никого нет", — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах региона агентству сообщили, что лавина сошла на территории горного курорта "Газпром Лаура"

"На курорте "Газпром Лаура" на высоте 1300-1400 м произошел самопроизвольный сход лавины, между трассой F и G. Под лавиной могут находиться люди", — отметили в службе.

На место направлены силы экстренного реагирования.

В пресс-службе курорта "Газпром Лаура" сообщили, что во вторник во время дневного катания произошел "сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F".

"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах восстановлено", — отметили в пресс-службе.