"В региональный план включены создание и модернизация более 90 объектов, а также 45 мероприятий, направленных на сохранение исторического облика Торопца, развитие социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, формирование современной городской среды", — говорится в сообщении.

Среди проектов, которые позволят дать новое развитие достопримечательностям округа — ремонт исторической железнодорожной станции Старая Торопа и модернизация станции Торопец. Запланированы капитальные работы в зданиях вокзалов и на платформах с заменой покрытий на брусчатку, благоустройство прилегающих территорий.

Как отмечается, особое внимание уделено приведению в порядок городских социальных объектов. Разработан дизайн-проект создания Торопецкой модельной библиотеки, где появится современное пространство для образовательной и творческой деятельности. Ведется комплексный ремонт районного Дома культуры.

Целый ряд мероприятий направлен на повышение туристической привлекательности Торопца. В городе появились новые памятники — князю Александру Невскому и Патриарху Тихону. Отреставрированы первые открытые на территории СССР памятник учителю и памятник женщине с младенцем. Проведено благоустройство места захоронения А.Н. Куропаткина — уроженца Торопецкого края, участника русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, георгиевского кавалера, разведчика, ученого, военного министра. Будет также благоустроена территория Вечного огня.

Продолжается работа по обновлению вывесок в соответствии с единым дизайн-кодом и ремонту фасадов зданий города. Всего в план включено 24 здания, на 15 из которых фасады уже отреставрированы.

Также в план мероприятий включена реновация исторических улиц. На Базарной площади воссозданы торговые ряды, установлен туристский центр. Выполнена архитектурно-художественная подсветка храмов, зданий города.

Один из главных проектов — открытие в Торопце культурно-музейного центра, посвященного истории города от древнейших времен до наших дней. Его концепция разработана специально под Торопец и не имеет аналогов. До 2026 года также планируется провести реставрацию Корсунско-Богородицкого собора конца XVIII — начала XIX века.

Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Тогда он был столицей Торопецкого княжества и крупным торговым городом вблизи пути "из варяг в греки". С XIII века развивался как купеческий центр.

В этом городе князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, она подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой возвели Корсунско-Богородицкий собор. Полководец освобождал город от литовских захватчиков.

Торопец входит в перечень исторических поселений страны, утвержденный министерством культуры РФ. Большинство древнейших построек и богатую архитектуру города удалось сохранить до настоящего времени.