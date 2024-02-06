"Камчатский краевой суд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам директора туристической фирмы, организовавшего тур на Ключевской вулкан, в результате которого погибли 8 человек. Осужденный и его адвокат просили смягчить назначенное наказание в 4 года с отбывание в колонии общего режима, а также снизить размер исков", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе краевого суда, бывший директор турфирмы полностью признал свою вину, частично компенсировал моральный вред потерпевшим и принес извинения родственникам погибших туристов.

"Изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда пришла к выводу, что назначенное наказание в части срока и вида исправительного учреждения является справедливым и соразмерным совершенному преступлению. Вместе с тем, суд принял решение снизить размер компенсации морального вреда по гражданским искам потерпевших – родственников погибших туристов. Согласно апелляционному определению, осужденный должен выплатить им более 17,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года директор туркомпании ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 ст. 238 УК РФ), и осужден на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима с запретом в течение трех лет заниматься туроператорской и турагентской деятельностью, а также деятельностью по организации путешествий.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек – десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании "Экстрим Тайм". 3 сентября 2022 года девять из 12 человек (гид и восемь туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза. В живых остались только находившиеся в домике. Их эвакуировали спасатели.