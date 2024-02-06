China Eastern Airlines откроет полетную программу в Шанхай в рамках весенне-летнего расписания. Ранее авиакомпания выполняла регулярные рейсы на данном направлении в рамках летней навигации 2019 года и 2023 года.

"В летний период из аэропорта Пулково будут также выполняться рейсы в Пекин и Чэнду", — добавила пресс-служба.

Как сообщалось, полеты из Чэнду в Петербург летом 2023 года выполняла Sichuan Airlines, в Пекин — Hainan Airlines.

China Eastern Airlines базируется в аэропортах "Хунцяо" и "Пудун" в Шанхае.