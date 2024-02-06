"Пройдет шоу ратраков, когда тяжелые машины совершат маневры параллельного слалома, а также вращение на месте, изображая олимпийские кольца. Далее планируется проведение стартов на тюбинге и активная семейная анимация с интерактивами, квестами, эстафетами, викторинами", — говорится в сообщении.

Кроме того, состоится демонстрационный спуск инструкторов курорта, которые в синхронном режиме выполнят ряд сложных элементов. На площади Роза ожидается масштабный флешмоб волонтеров, которые с разноцветными табличками в руках изобразят открытие олимпийских колец.

Начнутся праздничные мероприятия на курорте детскими любительскими соревнованиями по горным лыжам и сноуборду на кубок "Хуторенок", они пройдут на трассе "Ювента".

Пресс-служба также сообщает, что праздничные мероприятия запланированы и на катке курорта в Роза Долине. 10 февраля там организуют Аркадные игры. Тренер в ростовой кукле "Лео", талисмане ХК "Сочи", проведет игровой мастер-класс по хоккею. 11 февраля свой мастер-класс даст олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Федор Климов. Также 11 февраля на трассе "Шале" в Горной Олимпийской деревне состоятся любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду в слаломе.

Генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский отметил, что в постолимпийский период курорт взял курс на развитие всесезонного отдыха.

"Мы очень осознанно подошли к вопросу создания необходимой для этого инфраструктуры. И сегодня кроме нашего главного преимущества — горнолыжного отдыха, мы можем предложить пеший туризм в горах, развлекательную повестку, пляжи на черноморском побережье, и в горах, гастрономию и календарь событий. Стратегически мы выбрали верный путь. Однако, мощный толчок к такому развитию, не только нашего курорта, но и в целом региона, конечно, дали Олимпийские игры. Мы храним их наследие и память об этом важном событии", — цитирует пресс-служба Белокобыльского.

Во время проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи на трассах курорта было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.