"В прошлом году мы перевезли 47,3 млн пассажиров (+16,3% в 2022 году — ИФ), в 2024 году планируем перевезти уже более 50 млн пассажиров", — сказал он.

Александровский в сентябре 2023 года говорил, что в 2024 году группа "Аэрофлот" планирует перевезти не менее 47 млн человек. Пропорция перевозок по международным и внутренним рейсам в 2024 году, как он заявлял, сохранится на уровне 20% к 80% соответственно.

Как сообщалось, из 47,3 млн отправленных "Аэрофлотом" за 2023 год пассажиров 25,2 млн человек (+22,8% г/г) транспортировала одноименная флагманская авиакомпания, лоукостер "Победа" — 13 млн (+11,5%), "Россия" — 9,1 млн (+7,3%).

На внутренних линиях вся группа перевезла 37,7 млн пассажиров (+6,8% г/г; сопоставимо с 2021 г.), на международных — 9,6 млн (на 4,2 млн и 1,1 млн пассажиров больше, чем в 2022 и 2021 году соответственно).