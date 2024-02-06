"В прошедшие выходные в результате непогоды и сильного волнения на морском побережье в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая поселок Лесной, были почти полностью смыты пляжи, а также пострадала авандюна на незащищенных участках берега", — говорится в сообщении.

На участке в восточной части Зеленоградска авандюна размыта до 2 м по основанию, упало несколько деревьев.

В районе поселка Лесной на Куршской косе незащищенную авандюну размыло по основанию до 3 м и частично — на участке проведения работ по реконструкции берегозащитного сооружения. В местах, где его уже успели реконструировать, размывов авандюны не допущено.

При этом защищенный специальными сооружениями аварийный участок корня Куршской косы находится в стабильном состоянии, прорыва авандюны и затопления территории на этом отрезке не допущено.

Как сообщалось, осенние и зимние штормы постоянно наносят побережью Калининградской области серьезные повреждения.

Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 км, из которых 73,3 км подвержены постоянному разрушению стихией. На сегодняшний день под защитой специальных гидротехнических сооружений — стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн — находится лишь более 12 км берега. Однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов.