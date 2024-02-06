"Сейчас инвесторы продолжают работать над проектно-сметной документацией, параллельно занимаясь инженерными сетями. Проект будет реализован в несколько этапов, полностью завершить все планируют к 2032 году", — написал Меняйло.

По его словам, туристический комплекс будет включать в себя 4 отеля с 270 номерами, рестораны, экоферму, каток, бассейн, кинотеатр, летний амфитеатр, магазины. Кроме того, будет благоустроена пешеходная набережная реки Гизельдон, построен автомобильный мост через нее, реконструированы дороги.

Ранее сообщалось о планах ООО "Город Нартов" по строительству в селе Кобан Пригородного района республики туристического кластера градообразующего значения. Общая стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. Его реализация планируется за счет собственных и кредитных средств.

Инвестор приступил к реализации проекта в 2023 году, участок предоставлен в аренду на 10 лет.

Инвестиционным проектом предполагается создание 360 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, 100% долей ООО "Город Нартов" владеет Таймураз Дзуцев. Ему также принадлежит предприятие по торговле питьевой водой ООО "Тбау", которую производит ГК "Бавария". Ранее Дзуцев был одним из соучредителей автономной некоммерческой организации футбольный клуб (АНО ФК) "Алания".

Футбольный клуб "Алания" основан в 1921 году под названием "Юнитас", в 1995 году команда выиграли чемпионат России. 10 февраля 2014 года наблюдательный совет "Алании" принял решение о снятии клуба с участия в чемпионате России и прекращении деятельности как юридического лица из-за миллиардных долгов, в отношении бывшего директора ФК "Алания" Александра Стельмаха было возбуждено уголовное дело о хищении и растрате $1 млн. В июне 2016 года правительство республики приняло решение о расформировании "Алании" и создании на его базе новой команды "Спартак" с бюджетным финансированием. В июне 2019 года было создано ООО "ФК "Алания", возобновилась деятельность клуба под названием "Алания Владикавказ". В октябре 2023 года владельцы клуба передали правительству Северной Осетии 25% долю в капитале ФК.