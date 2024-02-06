За прошлый год перевозчик выполнил 21,932 тыс. рейсов, почти три четверти — в обход Московского авиационного узла. Занятость кресел выросла на 3 п.п., до 96%. Авиакомпания летала по 47 направлениям, расширив сеть маршрутов четырьмя новыми: Сочи — Новосибирск, Санкт-Петербург — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Красноярск и Москва — Томск.

Smartavia — частная российская авиакомпания. Базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. В парке компании 12 Boeing 737 и 4 Airbus A320.

Как сообщалось, все российские авиакомпании за 2023 год перевезли в общей сложности 105 млн человек, увеличив пассажиропоток на 10%.