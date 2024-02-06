"Тверской парк "Россия — Моя история" получил высшую оценку в категории "Досуг", где рассматривались проекты, места для отдыха и развлечения детей и молодежи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в парке акцент делается на вовлечение в разностороннюю деятельность именно молодого поколения. В частности, здесь действует Молодежный центр.

В настоящее время количество посетителей мультимедийного парка в Твери превысило 132 тыс., на массовых мероприятиях, проведенных в парке, побывало более 50 тыс. человек, на просветительских — свыше 14 тыс. Организовано более 1,3 тыс. экскурсий.

Самым масштабным событием, которое прошло на площадке парка, стал профориентационный фестиваль "Билет в будущее" в 2023 году. Его участниками стали более 12 тыс. школьников из всех 40 муниципальных образований Тверской области. В конце января 2024 года здесь прошел Форум тверского студенчества.

Всего на конкурс "Премия Первых", в ходе которого оценивались проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодежи, было подано более 6 тыс. заявок.