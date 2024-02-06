"Часть затрат авиакомпаниям мы компенсируем из областного бюджета", — написал он.

По его словам, к уже действующим субсидируемым рейсам в Екатеринбург и Минеральные Воды добавятся рейсы из Оренбурга еще в 6 городов: Казань, Нижний Новгород, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Горно-Алтайск.

Кроме того, запланирован субсидируемый рейс Орск — Санкт-Петербург.

Губернатор отметил, что в 2023 году турпоток в Оренбуржье составил 1,1 млн человек. .

Паслер напомнил, что в оренбургском аэропорту сейчас идёт строительство нового пассажирского терминала, завершить которое планируется к концу 2025 года.