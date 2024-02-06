Отмечается, что росту турпотока способствовало развитие в последние годы транспортной инфраструктуры. Так, из крупных федеральных центров — Москвы и Нижнего Новгорода — в Ивановскую область можно добраться на "Ласточках". Также железнодорожным сообщением малые города связали рельсовые автобусы "Орлан".

Волжские города Ивановской области спустя долгое время вновь были открыты для круизных туристов: в 2018 году навигация после 8-летнего перерыва открылась в Кинешме, в 2023 году, спустя 13 лет, — в Юрьевце. В прошлом году на теплоходах в регион прибыли 85 тысяч туристов, что на 55% больше, чем годом ранее. Число прибывающих теплоходов по сравнению с 2022 годом увеличилось в 1,8 раза.

Точками притяжения в малых городах становятся знаковые общественные пространства, которые благоустраиваются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, во всех волжских городах региона появились преображенные набережные, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе проводится множество культурных событий. Так, семейный фестиваль "Русское Рождество" в Шуе, посвященный возрождению духовных традиций празднования Рождества, в прошлом году получил поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Также благодаря нацпроекту в прошлом году в регионе получили грантовую поддержку несколько проектов в сфере туризма. По пяти из них обустроены территории для пляжного отдыха, ещё 18 инициатив связаны с развитием туристической инфраструктуры.