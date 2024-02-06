"Восстановительные работы осложняются переувлажнением грунта и селевыми массами, которые продолжают сходить на пути. К тому же в результате схода грязевого потока было повреждено 50 метров железнодорожного полотна", — говорится в сообщении.

Минувшей ночью на данном участке убрано порядка 7 тыс. куб. м. грунта.

"С начала восстановительных работ железнодорожники ликвидировали 15,5 тыс. куб. м. селей", — отмечается в сообщении.

К ликвидации последствий стихии привлечено более 100 специалистов, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника, необходимая для расчистки железнодорожного полотна.

Параллельно ведется восстановление энергоснабжения — смонтировано 700 метров контактной линии.

В ОАО "РЖД" продолжает действовать оперативный штаб по координации восстановительных работ под руководством главы компании Олега Белозерова.