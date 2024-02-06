"Для рынка выездного туризма год начался активно, и даже после новогодних праздников, когда обычно наступает затишье, спрос не падает. Многие планируют продлить праздники и берут заезды с 22-23 февраля по 10 марта, добавляя еще и выходные на 8 марта. В основном запрашивают страны Ближнего Востока, Азии, острова Индийского океана, Китай. В целом на эту дату объемы выше прошлогодних на 15%", — рассказал генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Среди островов у "Арт-тур" лидируют Мальдивы. Подтянулся и Маврикий, куда "Аэрофлот" с 9 февраля собирается летать три раза в неделю.

По словам Арутюнова, в Европу россияне тоже едут — как правило, чтобы покататься на лыжах. Популярны Италия, Франция, Швейцария.

В компании "Пакс" спрос на зарубежные туры в этом году в несколько раз выше прошлогоднего. В топе продаж – Таиланд, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка, ОАЭ и Катар. В спину им дышат направления с открывшейся прямой перевозкой – Маврикий и Вьетнам.

"Таиланд в этом году бьет все рекорды. Удивил нас и Катар, который постепенно становится самостоятельным туристическим, а не транзитным направлением. Мы ожидаем, что ближе к 23 февраля продажи активизируются еще больше", — рассказала заместитель генерального директора туроператора Любовь Чучмаева.

Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова сообщила, что глубина продаж зарубежных туров в феврале выросла почти вдвое. Если в 2023 году бронировали примерно за 30 дней до поездки, то сейчас – за 56.

"Произошло это, главным образом, за счет роста доли Таиланда, куда поездки всегда более продолжительные. В нашей компании топ-5 стран с заездами на 23 февраля – это Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Абхазия. В прошлом году в конце января — начале февраля был рост бронирований. Мы ожидаем аналогичного всплеска и в этом году", — добавила Иванова.

О том, что бронирования туров за рубеж на праздничные дни выросли, рассказала и заместитель директора компании "Ванд вояж" Светлана Кречкина.

"В лидерах продаж – Марокко, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан, Азербайджан. Неплохо продается и Таиланд, где наши программы включают экскурсионную часть и отдых. Постепенно раскачивается спрос на Вьетнам, куда 31 января впервые после пандемии возобновились прямые рейсы из Москвы", — пояснила эксперт.

Россияне на День защитника отечества будут отдыхать три дня – 23, 24 и 25 февраля.