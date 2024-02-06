"Начиная с полуночи в аэропорт Сочи прибывают рейсы с запасных аэропортов. За 7 часов уже 19 бортов вернулись в Сочи, 8 рейсов обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет. На запасных остаётся 19 воздушных судов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что возможны накладки в обслуживании задержанных и прибывающих по расписанию рейсов.

Подчеркивается, что аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения.

Ранее сообщалось, что авиарейсы, которые накануне утром были отправлены на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Сочи, ночью во вторник начали возвращаться в аэропорт назначения.