В прошлом месяце 433,499 тыс. человек перевезены на внутренних рейсах, 229,553 тыс. — по направлениям в страны СНГ и обратно, 14,939 тыс. — на международных рейсах (не в страны СНГ).

В январе "Уральские авиалинии" возобновили полеты в ОАЭ, Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Армению и продолжают развивать международные направления.

Самыми популярными международными маршрутами "Уральских авиалиний" в январе стали Москва — Дубай и Жуковский — Стамбул, российскими — Москва — Сочи и Москва — Екатеринбург.

С начала года авиакомпания осуществила 4,107 тыс. рейсов, что на 10% больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.