"Дорога протяженностью 10,5 км, ведущая в самую веселую деревню республики, включена в план ремонта по президентскому нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Она соединяет Киндасово с трассой Р-21 "Кола", поэтому добираться до райцентра, Петрозаводска и других населенных пунктов поблизости станет быстрее и комфортнее", — говорится в сообщении.

Подрядчика определят по итогам аукциона, который объявят в ближайшее время.

Кроме того, в 2024 году в рамках госпрограммы Карелии "Развитие транспортной системы" завершится ремонт двух мостов через реки Свят и Шуя, которые расположены на дороге "Пряжа — Киндасово".

"Дорога на Киндасово — это многолетняя мечта для местных жителей, туристов и гостей фестиваля сельского юмора "Киндасово", который в 2024 году пройдет в 37 раз. Много лет дорога не видела качественного ремонта, как и два моста через реку Свят и реку Шуя. Этот ремонт привлечет еще больше туристов в нашу деревню", — передает пресс-служба слова руководителя проекта "Киндасово — веселая деревня" Светланы Хребтовой.

Как уточнили в Минтрансе Карелии, первое упоминание о Киндасово относится к 1496 году. Ее название в переводе с карельского означает "Рукавицыно". Она расположена в 50 км от Петрозаводска вокруг реки Шуя.

"В настоящее время пряжинская деревня — одна из точек на туристической карте Карелии, где проводят активные программы для гостей республики и всех, кто хочет познакомиться с колоритом этого места. Деревня стала известной на всю страну благодаря летнему фестивалю юмора, куда съезжаются тысячи человек", — добавили в министерстве.